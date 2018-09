Essen (AFP) In einem Schnellrestaurant am Essener Hauptbahnhof hat eine Kundin in einem Serviettenspender eine Injektionsnadel entdeckt. Wie die von Restaurant-Mitarbeitern herbeigerufene Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, war der Hintergrund des Vorfalls zunächst unklar. Wer die Injektionsspritze in dem geschlossenen Serviettenbehältnis platzierte, wie lange sie sich dort befand und ob sich Gäste des Restaurants möglicherweise an dem spitzen Gegenstand verletzten, sollen nun die weiteren Ermittlungen klären.

