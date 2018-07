Ankara (AFP) In der Flüchtlingskrise hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan heftige Vorwürfe gegen die Europäische Union erhoben. Die EU habe das Mittelmeer zu einem "Flüchtlings-Friedhof" gemacht, sagte Erdogan am Donnerstag in Ankara. Die EU-Staaten trügen eine Mitverantwortung für den Tod unzähliger Menschen. "Es sind nicht nur die Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken. Es ist auch unsere Menschlichkeit."

