Frankfurt/Main (SID) - WM-Held Mario Götze hat sich erstmals nach ewigen Zeiten und den wochenlangen Diskussionen um seine Zukunft zu seinem Klub Bayern München bekannt. "Es stand nie zur Debatte, dass ich Bayern München verlasse. Ich bekenne mich ganz klar zum FC Bayern München", sagte der 23 Jahre alte Fußball-Weltmeister am Donnerstag in Frankfurt/Main, wo er am Freitag mit der deutschen Nationalmannschaft das EM-Qualifikationsspiel gegen Polen (20.45 Uhr/RTL) bestreitet.

Götze, der während der am vergangenen Montag beendeten Transferperiode immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden war, sagte weiter: "Ich bin dem Verein sehr dankbar. Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre. Ich bin sehr positiv, ich bin guter Dinge. Ich habe in den zwei Jahren viel gespielt. Meine Statistiken sind auch nicht so schlecht. Ich freue mich auf die Saison."