Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. September 2015

36. Kalenderwoche

246. Tag des Jahres

Noch 119 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Gregor, Sophia

HISTORISCHE DATEN

2014 - Das Bundesverkehrsministerium kündigt den Bau von zwei neuen Brücken für Straße und Schiene zwischen der Ostsee-Insel Fehmarn und dem deutschen Festland an.

2010 - Ein Selbstmordattentäter richtet in der Stadt Quetta in Pakistan ein Blutbad unter Schiiten an. Es werden 65 Menschen getötet, als sich der Täter in der Menge in die Luft sprengt.

2005 - Im Kunsthaus Bregenz (Österreich) zerschlitzt eine psychisch kranke Münchnerin mit einem Klappmesser das Gemälde "Nudes in Mirror" des US-Pop-Art-Künstlers Roy Lichtenstein.

2000 - Trotz internationaler Proteste spricht Papst Johannes Paul II. seinen Amtsvorgänger Pius IX. selig. Pius amtierte von 1846 bis 1878. Kritiker werfen ihm Antisemitismus vor.

1995 - Das russische Raumschiff Sojus TM-20 startet mit dem Deutschen Thomas Reiter und zwei russischen Kosmonauten an Bord ins All.

1971 - Das Viermächte-Abkommen über Berlin wird von den Botschaftern der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Sowjetunion unterzeichnet.

1943 - Zwei britische Divisionen landen in Kalabrien (Italien). Damit beginnt die Invasion der Alliierten auf dem europäischen Festland.

1926 - In Berlin wird mit Eröffnung der dritten Deutschen Funkausstellung der 138 Meter hohe Funkturm eingeweiht.

1783 - Im Frieden von Paris erkennt Großbritannien die Souveränität der Vereinigten Staaten von Amerika an. Der seit 1775 andauernde Unabhängigkeitskrieg wird damit offiziell beendet.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Das Doppelklo für Frauen soll in Großbritannien künftig ungehindertes Weiterplaudern auch auf dem ehemals stillen Örtchen garantieren.

GEBURTSTAGE

1975 - Yasmina Filali (40), deutsche Schauspielerin ("Die Rote Meile")

1971 - Mirja Boes (44), deutsche Schauspielerin und Sängerin ("Das Leben ist kein Ponyschlecken")

1965 - Charlie Sheen (50), amerikanischer Schauspieler ("Platoon")

1940 - Eduardo Galeano, uruguayischer Journalist und Schriftsteller ("Die offenen Adern Lateinamerikas"), gest. 2015

1910 - Kitty Carlisle, amerikanische Schauspielerin ("Die Marx-Brothers in der Oper"), gest. 2007

TODESTAGE

2005 - Ekkehard Schall, deutscher Schauspieler, geb. 1930

1946 - Paul Lincke, deutscher Operettenkomponist ("Die Berliner Luft"), geb. 1866