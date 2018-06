Tripolis (AFP) Das in Tripolis ansässige libysche Parlament will sich an der neuen Runde der Friedensgespräche unter UN-Vermittlung beteiligen. Der international nicht anerkannte Allgemeine Nationale Kongress (GNC) in Tripolis stimmte am Mittwoch für die Teilnahme an den Gesprächen am Donnerstag und Freitag in Genf, wie der Abgeordnete Mahmud Abdelasis der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Wir werden auf ernsthafte Weise teilnehmen", sagte Abdelasis. Dabei wolle das Parlament auf Änderungen bei der Ausgestaltung einer Regierung der nationalen Einheit dringen.

