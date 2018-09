Kano (AFP) Mutmaßliche Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram haben im Nordosten Nigerias erneut ein Massaker an Dorfbewohnern verübt. Etwa hundert Eindringlinge hätten am Montagmorgen im Dorf Fatawe in der Nähe der Stadt Gwoza im Bundesstaat Borno Dutzende Menschen getötet, berichteten Augenzeugen am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die genaue Opferzahl könne erst bestimmt werden, wenn eine Rückkehr in das Dorf möglich sei, sagte Amodu Kadir, der nach dem Angriff nach Mubi im benachbarten Bundesstaat Adamawa geflohen war. Er habe "keinen Zweifel", dass das Massaker von Boko Haram verübt worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.