Moskau (AFP) Der ehemalige "Baywatch"-Star Pamela Anderson hat sich in Russland für den Tierschutz eingesetzt und zu diesem Zweck am Donnerstag eine rote Originalboje aus der US-Fernsehserie versteigert. Wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete, ging die Lebensrettungs-Boje für drei Millionen Rubel (40.000 Euro) an einen Geschäftsmann.

