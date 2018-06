Barcelona (AFP) Auf spanischen Polizeiwachen fühlen sich Beamte nach Angaben einer ihrer Gewerkschaften angesichts der dortigen Mengen an beschlagnahmtem Marihuana häufig wie benebelt. Die katalanische Polizistenunion Uspac erklärte am Donnerstag, die Ordnungshüter hätten den Eindruck, "etwas Verbotenes geraucht" zu haben. Besonders gravierend sei das Problem in kleinen Dienststellen auf dem flachen Land, wo bei Razzien im Sommer haufenweise Haschisch sichergestellt werde. Die Polizeiwache der Kleinstadt Olot in der nordöstlichen Provinz Girona beispielsweise bewahre in ihrer Garage bis zu 400 Marihuanapflanzen auf.

