Köln (SID) - Ein deutsches Damen-Quartett um Frontfrau Angelique Kerber sowie Philipp Kohlschreiber als letzter männlicher Vertreter des Deutschen Tennis Bundes müssen bei den US Open zu ihren Zweitrunden-Spielen auf den Platz. Kerber trifft dabei auf die Italienerin Karin Knapp, ihre Fed-Cup-Kolleginnen Andrea Petkovic und Sabine Lisicki kämpfen gegen die Russin Jelena Wesnina und Camila Giorgi aus Italien um den Einzug in die dritte Runde.

Der ehemalige Einer-Weltmeister Marcel Hacker will bei den Ruder-Weltmeisterschaften im französischen Aiguebelette den nächsten Schritt in Richtung Medaille machen. Der 38-Jährige steht im Doppelzweier mit seinem Partner Stephan Krüger im Halbfinale und strebt den Finaleinzug an. Zudem wollen sich die Europameister den Startplatz für Olympia 2016 in Rio sichern.

In Lübeck beginnt für die deutsche U21-Nationalmannschaft der weite olympische Weg nach Rio de Janeiro. Für Trainer Horst Hrubesch soll die Testpartie seiner neu formierten Truppe gegen den Nachwuchs Dänemarks schon erste wichtige Hinweise liefern. Anstoß an der Lübecker Lohmühle ist um 18.00 Uhr.