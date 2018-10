New York (dpa) - Nach Andrea Petkovic ist auch Angelique Kerber in die dritte Runde bei den US Open der Tennisprofis eingezogen. Die Kielerin setzte sich mit 7:5, 6:2 gegen Karin Knapp aus Italien durch. Kerber trifft am Samstag auf die ehemalige Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka aus Weißrussland. Petkovic siegte zuvor 6:3, 7:6 gegen die Russin Jelena Wesnina und spielt nun gegen die britische Qualifikantin Johanna Konta.

