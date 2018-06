Ankara (AFP) Der Vater eines tot an einem türkischen Strand aufgefundenen syrischen Flüchtlingskindes hat sich erstmals zu der Tragödie geäußert. "Meine Kinder rutschten mir aus den Händen", berichtete Abdallah Schenu am Donnerstag der türkischen Nachrichtenagentur Dogan von dem nächtlichen Drama auf dem Mittelmeer. Das von seiner Familie genutzte Flüchtlingsboot sei am Mittwoch auf dem Weg nach Griechenland vor der türkischen Küste plötzlich umgestürzt, weil einige Insassen aufgestanden seien. "Es war dunkel, und alle schrien. Deshalb haben meine Frau und meine Kinder meine Stimme nicht gehört", sagte Schenu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.