Diyarbakir (AFP) Ein Gericht im türkischen Diyarbakir hat die Freilassung zweier wegen Terrorverdachts inhaftierter Briten angeordnet. Die beiden Reporter des US-Internetsenders Vice News würden "in den kommenden Stunden" auf freien Fuß gesetzt, verlautete am Donnerstag aus Justizkreisen. Ihr irakischer Übersetzer bleibe aber in Gewahrsam.

