Montana (AFP) Nach der Flüchtlingstragödie in Österreich mit 71 Todesopfern in einem Kühllastwagen hat einer der beiden Fahrer vor einem bulgarischen Gericht ausgesagt, nichts von Menschen an Bord seines Lasters gewusst zu haben. Der Bulgare, der am Donnerstag in Hand- und Fußfesseln zu der Anhörung in der Stadt Montana gebracht wurde, bleibt auf Anordnung des Gerichts in Untersuchungshaft. Die bulgarische Justiz wirft dem Mann vor, den Lkw, in dem die Flüchtlinge erstickten, zumindest auf einem Teil der Strecke zwischen Ungarn und Österreich gesteuert zu haben.

