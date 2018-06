New York (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise in Europa prüft der UN-Sicherheitsrat derzeit einen Resolutionsentwurf, der einen EU-Einsatz gegen Schleuser auf dem Mittelmeer erlauben würde - allerdings nur in internationalen Gewässern. Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin erklärte am Mittwoch in New York, die Resolution könne womöglich noch in diesem Monat vom Sicherheitsrat beschlossen werden. Dabei gehe es um Maßnahmen auf hoher See außerhalb von libyschen Hoheitsgewässern. Russland hat im September den Vorsitz des UN-Gremiums inne.

