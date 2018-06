Kotzebue (AFP) Als erster US-Präsident in der Geschichte ist Barack Obama am Mittwoch in das Gebiet nördlich des Polarkreises gereist. "Es gibt eine Sache, die noch nie ein US-Präsident gemacht hat - und zwar nördlich des Polarkreises zu reisen", sagte Obama vor Einwohnern des kleinen Ortes Kotzebue in Alaska. "Ich könnte kaum stolzer sein, dass ich der Erste bin", sagte Obama weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.