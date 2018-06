Washington (AFP) Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat South Carolina strebt die Todesstrafe für den mutmaßlichen rassistischen Attentäter von Charleston an. "Das war ein ultimatives Verbrechen, und die Justiz in unserem Staat fordert die ultimative Strafe", erklärte Staatsanwältin Scarlett Wilson am Donnerstag. Der 21-jährige Weiße Dylann Roof ist angeklagt, Mitte Juni während einer Bibelstunde in einer afroamerikanischen Kirche das Feuer eröffnet und neun Schwarze erschossen zu haben. In einem im Internet verbreiteten Manifest äußerte Roof rassistisches Gedankengut.

