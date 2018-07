Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama sieht die Verantwortung für die Lösung der Flüchtlingskrise in Europa in erster Linie bei den Ländern der Europäischen Union. Obamas Sprecher Josh Earnest sagte am Donnerstag, die US-Regierung habe derzeit keine Pläne, mehr Flüchtlinge aus den Krisengebieten im Mittleren Osten und in Nordafrika aufzunehmen. "Europa hat mit Sicherheit die Kapazität, mit diesem Problem umzugehen", sagte Earnest.

