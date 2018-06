München (dpa) - Drei Viertel der Autofahrer nutzen ihr Smartphone am Steuer. Das ergab eine Umfrage des Automobilclubs Mobil in Deutschland. Wie gefährlich es ist, am Steuer E-Mails, SMS oder WhatsApp-Nachrichten zu lesen, will der Verband nun den Autofahrern bewusst machen. Gemeinsam mit dem TÜV Süd stellt er heute eine bundesweite Kampagne zur Verkehrssicherheit vor. Der Verband verweist etwa auf technische Lösungen bei neueren Autos. Damit könne man sich beispielsweise eine Nachricht vorlesen lassen. Das sei dann immer noch eine Ablenkung, aber besser, als aufs Smartphone zu blicken.

