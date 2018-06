Bremerhaven (SID) - Den Eisbären Bremerhaven aus der Basketball Bundesliga (BBL) ist ein Transfercoup gelungen. Tyrus Thomas, langjähriger NBA-Profi mit über 400 Einsätzen in der besten Liga der Welt, verstärkt die Norddeutschen. Der 29 Jahre alte Power Forward erhält einen Einjahresvertrag, die Vereinbarung enthält nach Klubangaben für beide Seiten verschiedene Optionen und Ausstiegsklauseln.

Thomas war 2006 bei der Talenteverteilung Draft an vierter Stelle ausgewählt worden und hat in der NBA seitdem für die Chicago Bulls, Charlotte Bobcats (heute Charlotte Hornets) und Memphis Grizzlies gespielt. Dort hatte Thomas in der abgelaufenen Saison allerdings nur zwei Einsätze.

"Einen Spieler vom Kaliber eines Tyrus Thomas zu verpflichten, kommt gewiss nicht alle Tage vor. Es ist mir wichtig festzuhalten, dass Tyrus nicht wegen des Geldes nach Bremerhaven kommt, sondern weil er hier die Chance für einen Neuanfang sieht", sagte Eisbären-Geschäftsführer Jan Rathjen. Der Medizincheck des Neuzugangs steht noch aus.