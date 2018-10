Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise hat Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) am Freitagmorgen mit dem ungarischen Botschafter in Deutschland telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert anschließend in Berlin mit. Dabei habe Altmaier die Auffassung der Bundesregierung zu diesem Thema deutlich gemacht.

