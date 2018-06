Berlin (AFP) Die Bundesregierung will sich laut einem Bericht des ARD-Hauptstadtstudios im Rahmen der EU-Mission im Mittelmeer mit zwei Kriegsschiffen an der Jagd auf Schleuser beteiligen und sucht dafür ein Mandat des Bundestages. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Markus Ederer, habe am Freitagabend die Bundestagsfraktionen über den Plan informiert, berichtete das Hauptstadtstudio. Da bei dem Einsatz gegen Schlepper auch der Gebrauch von Schusswaffen erlaubt sei, sei die Zustimmung des Bundestages notwendig. Der Bundestag solle am 24. September über das Mandat beraten und Anfang Oktober darüber abstimmen.

