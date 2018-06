Frankfurt/Main (AFP) Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist am Freitagnachmittag erneut deutlich ins Minus gerutscht. Er gab kurzfristig um mehr als drei Prozent nach und notierte kurz nach 15.00 Uhr bei 10.029 Punkten 2,8 Prozent unter dem Schlussstand von Donnerstag. Auch die Börse in Paris verlor am Nachmittag kurzzeitig 3,13 Prozent. In London gaben die Kurse um 2,21 Prozent nach.

