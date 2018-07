Berlin (AFP) Die von den Kassen finanzierte Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) wird ab 2016 aller Voraussicht nach von dem privaten Gesundheitsdienstleister Sanvartis übernommen. Die Vergabekammer des Bundes wies den Nachprüfungsantrag eines anderen Bieters am Donnerstag als unbegründet zurück, wie AFP am Freitag erfuhr. Sanvartis erfülle die "vorgeschriebene Neutralität und Unabhängigkeit", hieß es in der Begründung. Die Kammer bestätigte damit eine entsprechende Entscheidung des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und des Patientenbeauftragten.

