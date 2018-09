Washington (AFP) Die Geschworenen eines Bezirksgerichts im US-Bundesstaat Arizona haben am Donnerstag zwei Mitarbeiter des US-Luftwaffenstützpunktes Ramstein in Rheinland-Pfalz für schuldig befunden, im Jahr 2013 eine deutsche Jugendliche sexuell belästigt zu haben. Der Übergriff habe sich in Landstuhl nahe der Militärbasis ereignet, teilte das US-Justizministerium mit. Im Prozess vorgelegte Beweise zeigten, dass die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer die Tat in sozialen Online-Netzwerken planten und im Anschluss kommentierten. Beide Männer wurden in jeweils zwei Anklagepunkten für schuldig befunden. Ein Urteil soll im November fallen.

