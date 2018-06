Berlin (dpa) - Die Elektronik-Messe IFA öffnet heute in Berlin für das Publikum. Bis kommenden Mittwoch präsentieren mehr als 1640 Aussteller Neuheiten bei Unterhaltungselektronik, Hausgeräten sowie Smartphones und Computer-Uhren. Die IFA gilt als ein zentraler Treffpunkt der Branche neben der CES in Las Vegas. Zu den Schwerpunkten gehören in diesem Jahr der vernetzte Haushalt sowie Technik, die man direkt am Körper trägt - die sogenannten Wearables.

