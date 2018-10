Istanbul/Beirut (dpa) - Der auf der Flucht nach Europa ertrunkene dreijährige Aylan wird in seiner nordsyrischen Heimatstadt Kobane beigesetzt. Das sagte ein Sprecher der Kurden-Partei PYD. Auch sein ebenfalls ums Leben gekommener Bruder Galip und seine Mutter Rehan sollen dort bestattet werden. Vater Abdullah Kurdi werde mit den Leichnamen in die Stadt zurückkehren, um diese dort am Wochenende beizusetzen. Der leblose Körper von Aylan war an einem Strand im türkischen Bodrum angespült worden. Das Foto des ertrunkenen Flüchtlingskindes löste international Bestürzung aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.