Frankfurt/Main (dpa) - Emre Can kommt im EM-Qualifikationsspiel von Fußball-Weltmeister Deutschland gegen Polen zu seinem ersten Länderspiel.

Bundestrainer Joachim Löw stellte den 21-Jährigen vom FC Liverpool in der Viererkette anstelle von Sebastian Rudy auf. Ansonsten spielt die DFB-Elf in Frankfurt am Main wie erwartet.

Deutschland: Neuer - Can, Boateng, Hummels, Hector - Schweinsteiger, Kroos - Bellarabi, Özil, Götze - Müller

