Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Fußball-Nationalmannschaft steigt wenige Stunden vor dem Anpfiff des Topspiels in der EM-Qualifikation gegen Polen die Anspannung.

"An den Spieltagen herrscht tagsüber oft so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm", berichtete Assistenztrainer Thomas Schneider über die Situation im DFB-Quartier.

Auch Spielmacher Mesut Özil, der Anfang der Woche noch wegen einer Reizung der Patellasehne im Knie angeschlagen war, soll von 20.45 Uhr an in der ausverkauften Frankfurter Arena voll zur Sache gehen können. "Bei Mesut sieht es sehr gut aus. Er hat im Abschlusstraining einen richtig guten Eindruck gemacht", äußerte Schneider.

Der Weltmeister will mit einem Sieg die Polen von der Tabellenspitze der Gruppe D verdrängen und so Kurs auf die direkte Qualifikation für die EM-Endrunde 2016 in Frankreich halten. "Polen hat eine richtig gute Mannschaft. Aber: Wir haben eine bessere Mannschaft", sagte Schneider: "Unsere Spieler haben die Qualität, die Erfahrung, den Willen und damit alle Mittel, um das Spiel erfolgreich zu gestalten."

Polen führt die Gruppe nach sechs von zehn Spieltagen mit 14 Punkten vor Deutschland (13) und Schottland (11) an. In Glasgow muss Bundestrainer Joachim Löw mit seiner Mannschaft am Montag antreten.

