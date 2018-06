London (AFP) Der kleinste Mann der Welt ist tot. Der Nepalese Chandra Bahadur Dangi, der 54,6 Zentimeter klein war, sei im Alter von 75 Jahren gestorben, teilte das Guinness-Buch der Rekorde am Freitag mit. Er starb am Donnerstagabend in einem Krankenhaus in Amerikanisch-Samoa an einer Krankheit, wie eine Sprecherin der Klinik in Pago Pago am Freitag mitteilte. Angaben zur Krankheit machte sie nicht.

