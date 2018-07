Stuttgart (SID) - Der HSV Hamburg hat am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga bei Aufsteiger TVB Stuttgart mit 31:27 (16:16) gewonnen und sich in der Tabelle vorerst um eine Position auf Platz sechs verbessert. Die Gastgeber hielten lange mit und brachten den HSV zwischenzeitlich in arge Bedrängnis, leisteten sich aber in der hektischen Schlussphase zu viele leichte Fehler.

Für den Neuling, der unter dem Namen TV Bittenfeld in der vergangenen Saison in die Bundesliga aufgestiegen war, erzielten vor 2250 Zuschauern Rückraumspieler Dominik Weiß und Rechtsaußen Michael Spatz je sieben Tore. Für die Gäste aus Hamburg trafen die beiden Nationalspieler Stefan Schröder und Adrian Pfahl ebenfalls jeweils siebenmal.