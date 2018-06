New York (dpa) - Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards (71) lästert über Heavy Metal: "Millionen sind in Metallica und Black Sabbath verliebt", sagte der Engländer der "New York Daily News" über zwei der berühmtesten Vertreter der Musikrichtung. "Ich hielt sie einfach für einen großen Witz."

Auch an einem anderen Genre ließ der legendäre Rockmusiker kein gutes Haar: "Rap - so viele Worte, so wenig wird gesagt". Rap habe gezeigt, dass es sehr viele Menschen ohne musikalisches Gehör gebe. "Alles, was die brauchen, ist ein Schlagzeug-Beat und jemand, der dazu herumschreit, und schon sind sie glücklich", sagte Richards. Es gebe einen riesigen Markt für Menschen, "die eine Note nicht von der anderen unterscheiden können".

Erst vor einem Monat war der Stones-Gitarrist in einem Interview über "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" von den Beatles, eines der am meisten gefeierten Alben der Popgeschichte, hergezogen. Er bezeichnete es als "Mischmasch aus Müll".

"Crosseyed Heart", das erste Solo-Album von Richards seit 23 Jahren, erscheint am 18. September.