New York (AFP) Wenn Palästinenserpräsident Mahmud Abbas Ende September den UN-Sitz in New York besucht, könnte dort erstmals die palästinensische Flagge wehen. Die UN-Vollversammlung stimme am 10. September über eine Resolution zum Hissen der palästinensischen Flagge an dem UN-Sitz ab, teilte der palästinensische Gesandte bei den Vereinten Nationen, Rijad Mansur, am Donnerstag mit.

