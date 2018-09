Masar-i-Scharif (AFP) Bewaffnete Männer haben am Samstag im Norden Afghanistans 13 Fahrzeuginsassen erschossen. Die Angreifer hätten "zwei Fahrzeuge gestoppt, alle männlichen Passagiere in eine Reihe gestellt und sie erschossen", sagte der Gouverneur des Bezirks Sari, Dschafar Haidari. Sari liegt in der bislang eher als ruhig bekannten Provinz Balch.

