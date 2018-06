London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. (89) hat am Samstag mit ihrem Ehemann Prinz Philip den traditionellen Highland Games einen Besuch abgestattet. Zu dem historischen Spektakel kamen etwa 17 000 Besucher ins schottische Braemar, wie BBC und andere Medien berichteten.

Bei den Spielen gibt es Wettkämpfe, bei denen sich die Schotten - begleitet von Dudelsack-Musik - etwa in Disziplinen wie Baumstamm-Weitwurf oder Tauziehen messen. Nahe Braemar liegt Schloss Balmoral, das schon seit Königin Victoria, die von 1837 bis 1901 regierte, das Feriendomizil der Royals ist.

Queen Elizabeth II., die seit mehr als 63 Jahren Königin ist, überholt am Mittwoch (9. September) ihre Ur-Urgroßmutter Victoria und wird dann zur am längsten regierenden Monarchin Großbritanniens.

Die Highland Games finden an verschiedenen Orten in Schottland seit Jahrhunderten statt. Schon im 11. Jahrhundert soll König Malcolm III. seine Untertanen in der Nähe von Braemar versammelt haben, um die stärksten Kämpfer und schnellsten Läufer zu finden.

Braemar Gathering (eng.)