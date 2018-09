Stuttgart (AFP) Die Deutschen spenden großzügig für die Flüchtlinge. Die großen Hilfsorganisationen sammelten in Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern bereits weit mehr als eine Million Euro ein, wie die "Stuttgarter Zeitung" am Samstag berichtete. So habe das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, dem Caritas, Rotes Kreuz, Diakonie und Unicef angehören, vom 25. August bis 4. September 600.000 Euro allein über die ZDF-Spendentafel verzeichnet.

