Budapest (AFP) In Ungarn sind in der Nacht zum Samstag die ersten Busse losgefahren, die Flüchtlinge zur österreichischen Grenze bringen sollen. Mehrere Busse seien am Bahnhof Budapest-Keleti abgefahren, berichtete ein AFP-Korrespondent, der in einem der Busse mitfuhr. Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI berichtete, fuhren an der Autobahn M1 weitere Busse mit Flüchtlingen in Richtung Österreich ab.

