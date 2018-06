Luxemburg (AFP) Nach der vereinbarten Weiterreise tausender Flüchtlinge von Ungarn Richtung Deutschland hat Österreich eine Rückkehr zu einer wirksamen Anwendung des EU-Asylrechts gefordert. Auch wenn die Krise in Ungarn "sehr menschlich gelöst" worden sei, müsse dies "uns schon auch die Augen öffnen, wie verfahren die Situation in Europa mittlerweile ist", sagte der österreichische Außenminister Sebastian Kurz am Samstag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Er warnte dabei auch vor zurückkehrenden Syrien-Kämpfern unter den Flüchtlingen und forderte eine wirksame Sicherung der EU-Außengrenzen.

