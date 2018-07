Wien (AFP) Österreich rechnet noch für Samstag mit der Ankunft von bis zu 10.000 Flüchtlingen, die von Ungarn aus über die Grenze kommen. Das erklärte das österreichische Innenministerium in Wien am Vormittag. Bereits in der Nacht und den Morgenstunden waren rund 4000 Flüchtlinge über die Grenze gekommen.

