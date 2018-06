Passau (AFP) Die SPD will angesichts der Rekordzahl ankommender Flüchtlinge beim Koalitionsausschuss am Sonntag bis zu 3000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei fordern. "Die Bundespolizisten arbeiten an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit und bedürfen daher einer umfassenden und zügigen Unterstützung für ihre schwierige Arbeit", sagte der SPD-Innenexperte Christian Flisek der "Passauer Neuen Presse" vom Samstag. Bei der Bundespolizei sollten schnellstmöglich weitere 3000 Stellen geschaffen werden. Bis zur Umsetzung gehe es zudem um eine möglichst schnelle Entlastung der Bundespolizisten durch den Einsatz geeigneter Verwaltungskräfte, fügte Flisek hinzu. Auch der Beförderungsstau sei aufzulösen.

