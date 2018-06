Hamburg (AFP) Die Zahl der Abschiebungen ist in diesem Jahr einem Bericht des "Spiegel" zufolge bereits auf über 10.000 gestiegen. Das seien etwa so viele wie im gesamten Vorjahr, berichtete das Magazin am Samstag unter Berufung auf Angaben des Bundes und der Länder. Zahlreiche Bundesländer planten in den kommenden Wochen Sammelabschiebungen, insbesondere in die Balkanstaaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.