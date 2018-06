Monza (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) hat auch im dritten Training zum Großen Preis von Italien (Sonntag, 14.00 Uhr/RTL und Sky) die Bestzeit gesetzt. Der WM-Spitzenreiter dominierte in 1:24,544 Minuten wie bereits am Vortag auch am Samstagmorgen auf der langsam abtrocknenden Piste von Monza und geht als klarer Favorit in das Qualifying um 14.00 Uhr.

Das deutsche Verfolgerduell entschied etwas überraschend Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) für sich, der als Zweiter in 1:24,808 Minuten vor Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg (Wiesbaden/1:24,843) lag.

Nico Hülkenberg (Emmerich/1:26,151), der am Freitag noch zweimal in die Top Five gefahren war, musste sich diesmal mit Rang zwölf begnügen.

In der WM-Wertung hat Hamilton 28 Punkte Vorsprung auf Rosberg (227:199). Der zweimalige Saisonsieger Vettel liegt mit 160 Zählern auf Rang drei.