Paris (AFP) Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Paris an einem Solidaritätsmarsch für Flüchtlinge teilgenommen. Auf Schildern waren Parolen wie "Macht die Grenzen auf" und "Recht auf Asyl für alle Verfolgten" zu lesen. Andere zeigten das Foto des kleinen syrischen Jungen Ailan, der auf der Flucht ertrunken war. Die Bilder der an einen türkischen Strand gespülten Leiche des Dreijährigen hatten die Welt erschüttert.

