Lwiw (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine hat ihre Chance auf die direkte Qualifikation für die EM-Endrunde 2016 in Frankreich mit einem Pflichtsieg erhalten. Der EM-Gastgeber von 2012 bezwang Weißrussland in Lwiw am Samstag 3:1 (3:0). Vor dem Topspiel zwischen Spanien und der Slowakei am Abend verbesserte die Ukraine ihre Bilanz auf 15 Punkte aus sieben Spielen.