Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. September 2015

36. Kalenderwoche

248. Tag des Jahres

Noch 117 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Maria Theresia, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2014 - Die Vereinten Nationen richten in New York ein Krisenzentrum

zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika ein.

2010 - Union und FDP einigen sich auf ein neues Energiekonzept.

Zentraler Punkt ist die Verlängerung der Laufzeiten für

Atomkraftwerke.

2005 - Taifun "Nabi" erreicht den Süden Japans. Auf Kyushu und

Honshu sterben mehr als 20 Menschen.

2000 - Der Vatikan betont in der Erklärung "Dominus Iesus" den

Vorrang der katholischen Kirche vor anderen

Glaubensgemeinschaften.

1995 - Ungeachtet weltweiter Proteste zündet Frankreich nach

vierjähriger Pause einen atomaren Sprengsatz auf dem

Mururoa-Atoll im Südpazifik.

1990 - Der Bundesgerichtshof veröffentlicht ein Grundsatzurteil, das

den sogenannten genetischen Fingerabdruck zur Aufklärung

schwerer Verbrechen als Beweismittel zulässt.

1980 - Der Straßentunnel durch den Sankt Gotthard (Schweiz) mit

einer Länge von 16,3 Kilometern wird in Betrieb genommen.

1905 - Der Vertrag von Portsmouth (New Hampshire/USA) beendet den

Russisch-Japanischen Krieg.

1840 - Die Oper "König für einen Tag" von Giuseppe Verdi wird im

Teatro alla Scala in Mailand uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

1999 - dpa meldet: Ein Urlauber aus München hat auf der Rückreise

nach Deutschland seine Frau an einer Autobahnraststätte bei

Rom vergessen.

GEBURTSTAGE

1951 - Michael Keaton (64), amerikanischer Schauspieler ("Batman")

1945 - Al Stewart (70), britischer Sänger und Songschreiber ("Time

Passages")

1940 - Raquel Welch (75), amerikanische Schauspielerin ("Die drei

Musketiere")

1935 - Dieter Hallervorden (80), deutscher Schauspieler und

Kabarettist

1774 - Caspar David Friedrich, deutscher Maler ("Das Kreuz im

Gebirge") und Zeichner, gest. 1840

TODESTAGE

2010 - Corneille, niederländischer Maler, 1948 Mitbegründer der

internationalen Künstlergruppe "Cobra", geb. 1922

1970 - Jochen Rindt, deutscher Rennfahrer, 1970 Weltmeistertitel

posthum, geb. 1942