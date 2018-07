Jerusalem (AFP) Der israelische Atom-Forscher Mordechai Vanunu, der wegen Enthüllungen über das geheime israelische Atomprogramm 18 Jahre im Gefängnis gesessen hat, will zu seiner Frau nach Norwegen ausreisen. Er habe vor drei Monaten die Norwegerin Kristin Joachimsen geheiratet, sagte der 60-Jährige am Freitag dem Fernsehsender Kanal 2. "Ich will endlich anfangen, mein Leben zu leben", sagte Vanunu in seinem ersten Interview auf Hebräisch. Seine Frau könne aber nicht zu ihm nach Israel ziehen, weil sie in Norwegen arbeite und dort ihr Geld verdiene.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.