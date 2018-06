Baden-Baden (SID) - Die 211:10-Außenseiterin Shivajia mit Daniele Porcu im Sattel sorgte am vorletzten Tag der Großen Woche der Galopper in Iffezheim bei Baden-Baden für eine große Überraschung. Die von Uwe Stech in Berlin-Hoppegarten trainierte Stute gewann vor 9200 Zuschauern den mit 70.000 Euro dotierten Stutenpreis nach 2400 Metern knapp gegen Amona (Alexander Pietsch) und Winnemark (Andrasch Starke).

Es war der erste Erfolg von Shivajia. Zuvor war sie im Preis der Diana nur Letzte geworden, hatte dabei allerdings auch am Start viel Boden verloren.