Duschanbe (AFP) Bei einem Großeinsatz gegen Kriminelle hat die Polizei im zentralasiatischen Tadschikistan 13 Mitglieder bewaffneter Banden getötet und mehr als 30 weitere Menschen festgenommen. Der Einsatz dauerte am Samstagnachmittag weiter an, wie das Innenministerium in Duschanbe mitteilte. Die Sicherheitsbehörden reagierten damit auf zwei Angriffe am Freitag, bei denen acht Beamte und neun Angreifer getötet worden waren. Eine der Attacken galt dem Verteidigungsministerium in der Hauptstadt, eine andere einer Polizeiwache in einem Vorort.

