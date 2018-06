New York (dpa) - Der zweimalige Sieger Rafael Nadal hat das Achtelfinale der US Open verpasst. Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste aus Spanien verlor 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6 gegen den Italiener Fabio Fognini.

Für Nadal riss damit eine lange Serie: Seit 2005 hatte er in jeder Saison zumindest einen Grand-Slam-Titel geholt. Fognini zog nach 3:46 Stunden erstmals in New York unter die letzten 16 ein und revanchierte sich für seine jüngste Niederlage gegen Nadal beim Finale des ATP-Turniers in Hamburg. Nächster Gegner des Weltranglisten-32. ist am Sonntag Feliciano Lopez. Der Spanier warf Milos Raonic aus Kanada mit 6:2, 7:6 (7:4), 6:3 aus dem Rennen.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat den Sprung in das Achtelfinale hingegen geschafft. Der Schützling von Boris Becker bezwang den Südtiroler Andreas Seppi am Freitag in New York mit 6:3, 7:5, 7:5.

Nächster Kontrahent des Serben ist am Sonntag der Spanier Roberto Bautista Agut. Der Spanier profitierte beim Stand von 2:6, 5:7, 6:3, 3:1 von der Aufgabe des Belgiers David Goffin. Djokovic stand bereits fünfmal im Endspiel der US Open, konnte das Turnier dabei aber nur 2011 gewinnen. In diesem Jahr holte er bereits die Titel bei den Australian Open und in Wimbledon und stand außerdem im Finale der French Open.

Auch Titelverteidiger Marin Cilic steht im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers in New York. Der Kroate musste dabei über mehr als vier Stunden Schwerstarbeit verrichten. Cilic mühte sich gegen den Kasachen Michail Kukuschkin zu einem 6:7 (5:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (3:7), 6:1. Cilic lag dabei im zweiten Satz schon 2:5 zurück und versäumte es im vierten Durchgang, das Match vorzeitig zu beenden, nachdem er Kukuschkin den Aufschlag abgenommen hatte.

In der Runde der letzten 32 trifft Cilic am Sonntag auf den Franzosen Jérémy Chardy. Der Weltranglisten-27. gewann in der dritten Runde etwas überraschend 7:6 (8:6), 4:6, 6:3, 6:1 gegen den Spanier David Ferrer. Den Weltranglisten-Siebten hatte Chardy zuvor in acht Vergleichen nur einmal bezwungen.

