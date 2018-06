Ankara (AFP) Die Flüchtlingskrise soll nach Angaben der türkischen G-20-Präsidentschaft Thema beim Gipfeltreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer im November sein. In der Flüchtlingskrise gehe es vor allem um geopolitische Risiken und damit verbundene humanitäre Fragen, sagte der stellvertretende türkische Ministerpräsident Cevdet Yilmaz am Samstag nach einem zweitägigen G-20-Treffen in Ankara. "Wir erwarten von der Welt, dass sie mehr Interesse an dieser humanitären Lage zeigt. Die ganze Welt muss zu einer Lösung beitragen."

