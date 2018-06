Kiew (AFP) Im Osten der Ukraine wird nach Angaben von Staatschef Petro Petroschenko erstmals seit dem Abkommen von Minsk die Waffenruhe eingehalten. Seit einer Woche werde an der Front nicht mehr geschossen, sagte Petroschenko am Samstag. Zwar würden im Konfliktgebiet immer noch Soldaten durch explodierende Minen oder bei Verkehrsunfällen getötet, doch gebe es keine Gefechte mehr. Dies sei erstmals seit der Mitte Februar in Minsk getroffenen Friedensvereinbarung der Fall.

